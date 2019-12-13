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فن

الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:26 م
ريم هلال
ريم هلال
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أحمد إبراهيم
احتفلت الفنانة ريم هلال بحفل زفافها على رجل من خارج الوسط الفني وسط حضور نخبة من الأهل والأصدقاء.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور وفيديو للعروسين من حفل الزفاف الذي أقيم أمس الخميس.

وعلقت لقاء سويدان على الصور والفيديو قائلة: "مبروك للعروسين وربنا يهنيكم".

وكان آخر أعمال ريم هلال مسلسل "البيت الكبير" الذى شاركت في بطولته مع لقاء سويدان وأحمد بدير وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال
الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال
الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال
الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال
الصور الأولى من حفل زفاف ريم هلال
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