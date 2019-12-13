في الليل.. استخدمي زيت الليمون على بشرتك وشاهدي ماذا يحدث

يحتوي زيت الليمون على خاصيتين مهمتين إذا كان لديك بشرة معرضة لحب الشباب، حيث يقوم الالتهاب ويحد من البكتيريا.



وأكد موقع "health line" أنه يمكن لخصائص زيت الليمون أن تقلل الالتهاب وتقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب.



ومن المعروف أيضا أنه يمكن لـزيت الليمون التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام.



عند استخدام زيت الليمون لعلاج حب الشباب وندبات حب الشباب، تتمثل أحد الطرق في استخدامه في الليل:



1. مزيج 1 قطرة من زيت الليمون.



2. تنطبق على كرة القطن وربت بلطف على المنطقة المصابة من الجلد.



3. اتركيه لمدة 2 إلى 5 دقائق.



4. اغسل وجهك بمنظفك المعتاد واتبع أي خطوات أخرى في روتين العناية بالبشرة.



لكن يجب الحذر من أن زيت الليمون يمكن أن يكون قويًا جدًا، مما قد يؤدي إلى ظهور بشرة حمراء مقشرة، لذلك يفضل البدء بتطبيقات مرة واحدة يوميًا فقط عدة مرات في الأسبوع.

