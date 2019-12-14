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تعليم

انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية جامعة عين شمس.. مارس المقبل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تنظم كلية التربية جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الرابع بالتعاون مع مركز التميز التربوي تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من ٧: ٩ من مارس القادم بعنوان " كلية التربية والمدرسة تكامل تدويل تطوير".

ويرأس المؤتمر ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية، و ا.د. اسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث نائب رئيس المؤتمر، و مقررا المؤتمر ا.د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ا.د.صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و د. رشا كمال أمين المؤتمر و مدير المركز.


وتدور محاور المؤتمر حول: تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم منافس و آليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة و الإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.

يذكر ان جامعة عين شمس أعلنت بدء الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس والذي يحمل عنوان " الجيل الرابع من الجامعات .... بين الواقع والمأمول" في ابريل المقبل.

ويشارك بأعمال المؤتمر عدة قطاعات تشمل: قطاع العلوم الطبية، قطاع العلوم الهندسية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.
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