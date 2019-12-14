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رياضة

المصري: رفضنا عرضا بـ 700 ألف دولار لضم العراقي.. وشرط وحيد للتبادل مع الزمالك

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
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محمد رشاد
كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري رفض ناديه عرضا بقيمة 700 ألف دولار من فريق برتغالي لضم كريم العراقي.

وقال الخولي في تصريحات مع قناة تايم سبورتس: "حتى الآن لم نتلق أي عروض رسمية من أي فريق مصري لضم كريم العراقي ، العرض الرسمي الوحيد كان من البرتغال ورفضناه بسبب المقابل المادي الضعيف ، العرض البرتغالي كان بقيمة 700 ألف دولار ورفضناه".

هل المصري قد يدخل في صفقة تبادلية مع الزمالك، إذا طلب الأخير التعاقد مع كريم العراقي؟ أجاب نائب الرئيس "لا مشكلة في ذلك بكل تأكيد".

وأردف "لكن إيهاب جلال هو صاحب القرار الأول. الجهاز الفني هو من يحدد الراحلين والصفقات الجديدة ، اذا طلب إيهاب جلال لاعبين من الزمالك، فلا مشكلة في ذلك ووقتها سنناقش كل شيء".

كريم العراقي ظهير أيمن المصري صاحب الـ 22 عاما شارك في 11 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرتين وصناعة هدفين.
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