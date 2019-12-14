ب ٢ جنيه.. وصفة لطرد حصوات الكلى والمثانة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، وصفة طبية للتخلص من حصوات الكلى والمثانة، غير مكلفة.





- بذور البقدونس والخلة والكرفس ملعقة واحدة من هذه البذور الى كوب من الماء تغلى ثم تترك لتبرد ثم تصفى وتشرب يكرر ثلاث مرات يوميا.





_ وننصح الأشخاص الذين يتكرر لديهم تكون الحصى بعد استعمال الوصفه المذكورة وبعد الشفاء ،يجب استعمال ما يلي بشكل دائم: إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الفاتر وشربها مرتين يوميا بعد الافطار وبعد العشاء وذلك لعدم تكون الحصى مرة اخرى .



