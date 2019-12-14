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مرأة

ب ٢ جنيه.. وصفة لطرد حصوات الكلى والمثانة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:56 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، وصفة طبية للتخلص من حصوات الكلى والمثانة، غير مكلفة. 

- بذور البقدونس والخلة والكرفس ملعقة واحدة من هذه البذور الى كوب من الماء تغلى ثم تترك لتبرد ثم تصفى وتشرب يكرر ثلاث مرات يوميا.

_ وننصح الأشخاص الذين يتكرر لديهم تكون الحصى بعد استعمال الوصفه المذكورة وبعد الشفاء ،يجب استعمال ما يلي بشكل دائم: إضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء الفاتر وشربها مرتين يوميا بعد الافطار وبعد العشاء وذلك لعدم تكون الحصى مرة اخرى .

_وننصح مرضى الحصى بشكل عام الإكثار من أكل الفجل والبصل لما فيهما من خواص مدرة للبول .
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