ردود أفعال الفنانين الأهلاوية والزملكاوية على كهربا.. خناقة بين أيتن عامر وياسمين الخطيب.. صلاح عبدالله يسخر.. رسالة مؤثرة من هشام ماجد

تباينت ردود أفعال الفنانين الأهلاوية والزملكاوية على توقيع اللاعب محمود كهربا للنادي الأهلي، لمدة 4 سنوات ونصف، والذي تم الإعلان عنه رسميا أمس الجمعة.





ونشرت الكاتبة ياسمين الخطيب تويتة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حول انتقال اللاعب محمود كهربا إلى القلعة الحمراء، والذى أثار جدلا كبيرا.





وكتبت ياسمين قائلة "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعه اعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء".

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وأضافت "أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".





لترد ايتن عامر عليها قائلة "المفروض كده أن ده أفيه و الناس تضحك و كدة ؟؟!!!".





وحاولت ياسمين الخطيب تدارك الموقف فتقول "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلًا وروحًا.. الالشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة".





وحرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» بعد انتقاله للمارد الأحمر لمدة أربع سنوات ونصف السنة، تبدأ مطلع يناير المقبل.





ونشر هشام ماجد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له برفقة كهربا من كواليس إعلان دعائي تم عرضه في رمضان الماضي لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، مع عدد من نجوم الفن وعلق قائلًا: "نظرة من قلبى".





وسخر الفنان صلاح عبد الله من انتقال اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» للأهلى.





ونشر صلاح عبد الله على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة وعلق قائلًا "خدوا الكهربا مننا بس العداد عندنا جمعة مباركة وربنا يهدى الجميع".





كان أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف السنة، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.





يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.





وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.





وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربعة مواسم ونصف الموسم.



