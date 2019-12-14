تدريبات بدنية لـ لاعبى الزمالك فى مران اليوم استعدادا للطلائع

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية في بداية مران الفريق اليوم، وقام مدرب الأحمال اليوناني أنطونيو بتنفيذ جرعات معينة لزيادة معدلات اللياقة للاعبين، خاصة أن بعضهم حصل على راحة أمس بعد خوض مباراة بيراميدز يوم الخميس.



وحرص باتريس كارتيرون على متابعة المران والتركيز مع اللاعبين لمعرفة مدى استجابتهم لبعض التدريبات الخاصة.



وفاز الفريق الأول للزمالك على شبابه بخماسية نظيفة أمس حملت توقيع إمام عاشور وكريم بامبو "هدفين" فى الشوط الأول ومحمد عنتر ومصطفى فتحى العائد بقوة فى الشوط الثانى، بعدما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة بيراميدز راحة من مواجهة فريق الشباب، والتي تأتي ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز فى مبارياته الثلاث القادمة بالدورى أمام طلائع الجيش وسموحة 20 ديسمبر والإنتاج الحربى 24 ديسمبر قبل لقاء زيسكو الزامبى بمدينة نيدولا فى الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقى المقرر لها الـ 28 من ديسمبر الجارى.



وأكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك أن مواجهة الفريق أمام فربق الشباب مفيدة من جميع الوجوه حيث اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين البدلاء والغائبين عن مواجهة بيراميدز، كما كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لمشاهدة لاعبي فريق الشباب، مشيرا إلى أن كارتيرون حرص على متابعة العديد من اللاعبين من أجل انتقاء أفضل العناصر والاستعانة بها خلال الموسم الحالي.