عام_الاستعداد_للخمسين يتصدر تويتر في الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العام القادم سيكون عام الاستعداد للخمسين.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #عام_الاستعداد_للخمسين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



هنا الامارات ❤️🇦🇪❤️

يدًا بيد نبني مستقبل الوطن ❤️

#عام_الاستعداد_للخمسين



الامارات تسير نحو المستقبل بكل ثبات ونجاح 😍✌🏽🇦🇪

#عام_الاستعداد_للخمسين



الله يحفظ دولتنا ،،،، ويحفظ اتحادنا ،،، ويحفظ شيوخنا ،،، 🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪 #عام_الاستعداد_للخمسين

