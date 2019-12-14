اليوم.. انطلاق قافلة طبية من كلية الطب بجامعة الزقازيق برأس غارب

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تواجد أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق بمستشفى رأس غارب المركزي ولمدة أسبوع.



من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم تواجد القافلة الطبية خلال الفترة من اليوم السبت 14 إلى الخميس 19 ديسمبر 2019، بعدد كاف من التخصصات الطبية المختصة.



وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن التخصصات المتواجدة بالقافلة هي: د. شريف هليل مدرس الجراحة العامة والأورام، د.محمود البلاط مدرس الجراحة العامة والأورام، د.أحمد الجبالي مدرس أمراض الباطنة والمتوطنة، د. حامد جبران أستاذ الأشعة التشخيصية.



وتابع وكيل وزارة الصحة، يبدأ الكشف يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا.