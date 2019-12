محتشمة.. هبة مجدى تنافس هنا الزاهد ومى عمر بفستان يبرز جمالها

بـ الأسود الأنيق.. منة فضالى تتألق بـ إطلالة شتوية ناعمة







نشرت الفنانة هبة مجدى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.وأطلت هبة مجدى بفستان طويل باللون الأسود من قماشة القطيفة الناعمة، وكشفت تفصيلة الفستان الأنيقة عن أنوثتها ورشاقتها، ووضعت حزاما من الستان على الخصر ليبرز جمالها.وحملت هبة مجدى بورتفيه باللون الأسود المطرز الذى يتناسب مع جمال إطلالتها، وانتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ أبرز جمال تفصيلة الفستان.اقرأ أيضاًومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الماط، وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع بعض الخصلات من الأمام لتبرز جمال ملامحها.واختارت مجموعة من الإكسسوارات عبارة عن قرط أنيق باللون الفض مع مجموعة من الأساور لليد.View this post on Instagramحفل جوائز مجموعة وشوشة شكراً لكل واحد صوتلي في الاستفتاء 🙏 Dress @samo_hagras Jewelry @glamour.jewellery Bag @alicia_arts Makeupartist @rashaismailmua Hairdresser joe Photographer @Abdallah.a.dada @ahmedelsba3yphotography @alihassan_photographerA post shared by Heba Magdi (@heba_magdi) on Dec 14, 2019 at 4:21am PST