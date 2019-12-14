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مرأة

محتشمة.. هبة مجدى تنافس هنا الزاهد ومى عمر بفستان يبرز جمالها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:42 م
نهى هجرس
نشرت الفنانة هبة مجدى، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.

وأطلت هبة مجدى بفستان طويل باللون الأسود من قماشة القطيفة الناعمة، وكشفت تفصيلة الفستان الأنيقة عن أنوثتها ورشاقتها، ووضعت حزاما من الستان على الخصر ليبرز جمالها.

وحملت هبة مجدى بورتفيه باللون الأسود المطرز الذى يتناسب مع جمال إطلالتها، وانتعلت حذاءً أنيقا بكعب عالٍ أبرز جمال تفصيلة الفستان.


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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود كآيشادو للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الماط، وتركت شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع بعض الخصلات من الأمام لتبرز جمال ملامحها.

واختارت مجموعة من الإكسسوارات عبارة عن قرط أنيق باللون الفض مع مجموعة من الأساور لليد.



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حفل جوائز مجموعة وشوشة شكراً لكل واحد صوتلي في الاستفتاء 🙏 Dress @samo_hagras Jewelry @glamour.jewellery Bag @alicia_arts Makeupartist @rashaismailmua Hairdresser joe Photographer @Abdallah.a.dada @ahmedelsba3yphotography @alihassan_photographer
A post shared by Heba Magdi (@heba_magdi) on Dec 14, 2019 at 4:21am PST
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