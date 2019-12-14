أبرزهن مى عمر وهنا الزاهد.. نجمات تتألقن بفساتين ساحرة.. من الأجمل

شهد حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 الذي أقيم أمس، حضور مجموعة كبيرة من الفنانات التى انتشرت صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرن بإطلالات مميزة وجذابة تخطف الأنظار، وكان أبرزهن الفنانة مى عمر، وهنا الزاهد.



هنا الزاهد:

تألقت هنا الزاهد فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا جمع بين درجات الروز، وحمل التصميم توقيع مصممة الأزياء راندا يسرى.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على تسريحة شعر من أنامل المصفف ألفريد ومينا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



مي عمر:

أطلت الفنانة مي عمر، ترتدى فستانا أسود مطعما بالتطريز الأسود و بعض من القماش الشيفون الشفاف، أما عن شعرها فقد تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا إلى الوراء.



ومن الناحية الجمالية، وضعت مى عمر بعض لمسات المكياج الهادئ، الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه باللون البنك الفاتح.



سالي عبد السلام:

تألقت سالى عبد السلام بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذو أكمام مكشوفة من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، واتسم التصميم ببعض القنوات التي جمعت بين اللون الفضي والأسود.



ووضعت خبيرة التجميل منى إسماعيل مكياجا جذابا للإعلامية سالي عبد السلام مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمالها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، وتزينت بأقراط أنيقة زادت من جمال إطلالتها.



ريم البارودي:

ظهرت ريم البارودي بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الكتفين والصدر.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الترابى.



إيمان العاصي:

ظهرت إيمان العاصي وهى تأخذ صورة سيلفي أمام المرآة، ترتدي جاكت جلد مقفول من الرقبة، ونسقت معه كرافت بالجلد الأسود، بينما جاءت تعليقات الجمهور بين معجبين ورافضين للصورة.