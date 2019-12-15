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رياضة

بعد كهربا .. أمير توفيق يتحدث عن صفقة النادي الأهلي القادمة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:38 ص
أمير توفيق وكهربا
أمير توفيق وكهربا
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حسام الحارتي
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر حسم الصفقات النهائية التي سوف يتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ونفى أمير توفيق في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، كافة ماتم تردده داخل الساحة الرياضة المصرية حول التعاقد مع بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة قائلا :" كافة ما يتم حول التعاقد مع بعض الصفقات الإفريقية غير صحيح ".

وتابع أمير توفيق:" يوجد صفقة واحدة سيتم التعاقد معها عقب إتمام صفقة كهربا وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ".

وأكد أمير توفيق أنه سوف يتم قيد محمود عبد المنعم " كهربا" إفريقيا ويتوافر مكان واحد فقط من أجل ضم لاعب آخر.

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