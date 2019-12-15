بعد كهربا .. أمير توفيق يتحدث عن صفقة النادي الأهلي القادمة

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر حسم الصفقات النهائية التي سوف يتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .



ونفى أمير توفيق في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، كافة ماتم تردده داخل الساحة الرياضة المصرية حول التعاقد مع بعض اللاعبين خلال الفترة القادمة قائلا :" كافة ما يتم حول التعاقد مع بعض الصفقات الإفريقية غير صحيح ".



وتابع أمير توفيق:" يوجد صفقة واحدة سيتم التعاقد معها عقب إتمام صفقة كهربا وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ".



وأكد أمير توفيق أنه سوف يتم قيد محمود عبد المنعم " كهربا" إفريقيا ويتوافر مكان واحد فقط من أجل ضم لاعب آخر.



