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فن

شاهد.. خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:18 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
نشر خالد سليم عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور له من احدث جلسة تصوير خضع لها .

حظت الصور على إعجاب جمهور خالد سليم ، كما جاءت التعليقات لتؤكد انه تمكن من خسارة وزنه بشكل ملحوظ .

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.
شاهد.. خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة
شاهد.. خالد سليم يخضع لجلسة تصوير جديدة
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