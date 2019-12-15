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رياضة

صاحب الفضل.. عصام الحضري يحتفل بزيارة أول مدرب له

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
عصام الحضري وكابتن
عصام الحضري وكابتن سمير بلبوله
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مصطفى كرم
احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، بزيارة كابتن سميح بلبوله مدربة السابق ونجله، له في منزله بأكتوبر.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور له مع كابتن سميح بلبولة مدرب حراس مرمي نادي دمياط السابق ونجله محمد بلبولة من زيارتهم له.

وعلق عصام الحضري علي الزيارة قائلا: "‏احلى يوم وأحلى زيارة من أبويا وصاحب الفضل عليا بعد ربنا ولولاه مكنتش هبقى أنا دلوقت، هو ده الاصل هو ده بدايتي والأساس كابتني وأبويا كابتن سميح بلبولة،مع أحمد بلبولة و ياسين عصام الحضري اجدع رجالة".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني الفرنسي رشح عصام الحضري للعمل في جهازه خلال الفترة المقبلة مدربا لحراسة المرمى، نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المركز كحارس.
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