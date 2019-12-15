فيديو جراف| حقيقة عودة شمس البارودي للفن وخلعها الحجاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، ظهرت خلالها في منزلها وسط عدد من أفراد أسرتها وترددت العديد من الشائعات حول عودتها للفن ونيتها خلع الحجاب.



كشف الفنان القدير حسن يوسف حقيقة الأخبار المتداولة عن عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى إلى الساحة الفنية من جديد.



ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حقيقة عودة شمس البارودي للفن وخلعها الحجاب من خلال الفيديوجراف التالي..