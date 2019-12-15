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فن

هاني رمزي لـ حسن عفيفي: وداعا يا عشرة العمر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:59 م
حسن عفيقي
حسن عفيقي
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شيرى نبيل
وجه الفنان هاني رمزي، رسالة للفنان الراحل حسن عفيفي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "حيث نشر مجموعة من الصور له .

وعلق علي الصورة : "رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفي، أحد أكبر وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي، وداعًا للقلب الطيب وداعًا يا جارى العزيز يا عشرة العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيرًا ستظل دائما ذكراك عطره في قلوبنا".

جدير بالذكر أن حسن عفيفي لُقب بـ"رجل الفوازير الأول"، وكان شريك أساسي في نجاح فوازير رمضان، التي قدمها مع أشهر النجوم، بينهم "شريهان ونيللي وسمير غانم"، كما كان من أهم أعضاء فرقة رضا، ومصمم لرقصات الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
هاني رمزي لـ حسن عفيفي: وداعا يا عشرة العمر
هاني رمزي لـ حسن عفيفي: وداعا يا عشرة العمر
هاني رمزي لـ حسن عفيفي: وداعا يا عشرة العمر
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