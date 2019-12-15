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حوادث

إحالة شاب إلى الجنايات لقتله أحد أقاربه فى مشاجرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:14 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد العيسوى
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة شاب، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بقتل سائق في مشاجرة عائلية بالمطرية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله سائقا مصابا بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو أحد أقرباء القتيل، وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته، التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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