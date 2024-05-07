محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إطلاق وتوصيل التيار الكهربي للمباني الحكومية، وإزالة الكرفانات و التشوينات الموجودة بالموقع لاستكمال تمهيد وتسوية الطرق. كما وجه بزراعة أشجار مثمرة بمحيط المباني ضمن أعمال اللاندسكيب وإجراء نظافة عامة ورفع آثار أعمال ردم وتسوية الطرق استعدادًا للافتتاح الرسمي.