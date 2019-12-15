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مرأة

ولا أدوية ولا مسكنات.. نوع من الخضراوات سحري في العلاج النفسي والصداع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر الخيار هو أحد الخضراوات المهمة في حياتنا كما أنه أحد أساسيات طبق السلطة المفيد ولكن هناك العديد من الاستخدامات التي لا يتوقعها أحد عن الخيار

وتقول الدكتورة سماح نوح رئيس الارشاد البيطري إن صنف غذائي واحد احتياجاتكم اليومية من الفيتامينات والمعادن ويساعدكم في حل مشاكل منزلية

فإن خيارة واحدة فقط تحتوي على فيتامين B1، فيتامين B2، فيتامين B3، وفيتامين B5، وفيتامين B6، وحمض الفوليك، وفيتامين C وكالسيوم وحديد ومغنيزيوم وفوسفور وبوتاسيوم وزنك.

- هل تشعر بالتعب في فترة بعد الظهر؟ ، دعك من القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على كافيين واعتمد على الخيار للشعور مجددًا بالنشاط. الخيار مصدر جيد من الفيتامينات B والكربوهيدرات ويمكن أن يمنحك انتعاشًا سريعًا يستمر لساعات.

- هل تعبت من تلميع مرآة حمامك التي يغشيها بخار الماء بعد الاستحمام؟

افرك شريحة خيار على طول المرآة، فإنه سيمنع تشكل غشاوة البخار عليها وينشر في الحمام عطرًا مهدّئًا فتشعر وكأنك في منتجع صحي.

- تريد التخلص من صداع رهيب؟ كل بضع شرائح من الخيار قبل الذهاب إلى الفراش واستيقظ منتعشًا دون أي أثر للصداع. الخيار يحتوي على سكر وفيتاميناتB وإلكتروليت كافية لإعادة تزويد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ما يحدّ من الشعور بالصداع.

- مفصّلات الباب تصدر صوت صرير حاد؟ خذ شريحة خيار وافرك المفصلات بها وسوف تتخلص من الصرير!

- أتشعر بالتشنج؟ قطع بضع خيارات وضعها في وعاء من الماء المغلي، سوف تتفاعل العناصر الكيميائية والمواد المغذية في الخيار مع الماء المغلي وتنطلق مع البخار. تنشق هذا البخار المهدئ الذي يمنحك الاسترخاء. هذه الوصفة مفيدة خاصة للأمهات الجدد والطلاب قبل الامتحانات النهائية
- أنهيت غداءًا دسمًا تناولت فيه البصل والثوم وليس لديك علكة أو بونبون بالنعناع؟ ضع شريحة من الخيار في فمك واضغط عليها في سقف حنكك بواسطة لسانك لمدة 30 ثانية للقضاء على رائحة الفم الكريهة. العناصر الكيميائية الموجودة في الخيار تقتل أيضًا البكتيريا السيئة المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.
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