جولة سياحية | أسطورة البرازيل وزوجته يصلان مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأثنين، داني الفيس لاعب كرة القدم البرازيلى بصحبة زوجته عارضة الأزياء جوانا سنن، وكان فى استقبالهم رجل الأعمال المصري تامر وجيه، رئيس شركة "برايم" جروب.





وكان قد وجه تامر دعوة للاعب كرة القدم البرازيلي الحاصل على أكبر عدد بطولات في التاريخ لزيارة مصر، وسيقوم اللاعب الدولي، بزيارة عدة مناطق أثرية وسياحية في العاصمة.





وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي في مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذي تم تنفيذ أحداثه في مصر في ذلك الوقت، وفازت البرازيل به.



