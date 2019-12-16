بدون مضادات.. 4 طرق خارقة تخلصك من البلغم





1. خل التفاح



2. شاي الزنجبيل



3. العسل والليمون



4. الكركم



مع التقلبات الجوية يصعب على الكثير من السعال المصحوب بمخاط وبلغم قبل أن يستقر في الجهاز التنفسي.إليك 4 طرق بسيطة للتخلص من المخاط والبلغم بشكل طبيعي يقدمها موقع " powerofpositivity "تساعد ملعقتان كبيرتان على مدار اليوم في منع إنتاج البلغم الزائد وتعزيز توازن صحي في درجة الحموضة.الزنجبيل هو مضاد للأكسدة طبيعي و للبكتيريا فهو مزيل احتقان ممتاز و يساعد على تهدئة صدرك وحلقكيعتبر كل من العسل والليمون رائعين في مكافحة المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين C ، مما يعزز الجهاز المناعي.كذلك العسل مفضل لمن يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات إلى كل مشروب و يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مقاومة الاحتقان.الكركم يحتوى على عناصر مضادة للالتهابات والسرطان كما يحتوى الكركم على مركبات الكركمين الأكثر فاعلية والتى تعمل كمضاد للبكتيريا.