بدون مضادات.. 4 طرق خارقة تخلصك من البلغم

مع التقلبات الجوية يصعب على الكثير من السعال المصحوب بمخاط وبلغم قبل أن يستقر في الجهاز التنفسي.
إليك 4 طرق بسيطة للتخلص من المخاط والبلغم بشكل طبيعي يقدمها موقع " powerofpositivity "
تساعد ملعقتان كبيرتان على مدار اليوم في منع إنتاج البلغم الزائد وتعزيز توازن صحي في درجة الحموضة.
2. شاي الزنجبيل
الزنجبيل هو مضاد للأكسدة طبيعي و للبكتيريا فهو مزيل احتقان ممتاز و يساعد على تهدئة صدرك وحلقك
3. العسل والليمون
يعتبر كل من العسل والليمون رائعين في مكافحة المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين C ، مما يعزز الجهاز المناعي.
كذلك العسل مفضل لمن يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات إلى كل مشروب و يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مقاومة الاحتقان.
4. الكركم
الكركم يحتوى على عناصر مضادة للالتهابات والسرطان كما يحتوى الكركم على مركبات الكركمين الأكثر فاعلية والتى تعمل كمضاد للبكتيريا.
إليك 4 طرق بسيطة للتخلص من المخاط والبلغم بشكل طبيعي يقدمها موقع " powerofpositivity "
تساعد ملعقتان كبيرتان على مدار اليوم في منع إنتاج البلغم الزائد وتعزيز توازن صحي في درجة الحموضة.
2. شاي الزنجبيل
الزنجبيل هو مضاد للأكسدة طبيعي و للبكتيريا فهو مزيل احتقان ممتاز و يساعد على تهدئة صدرك وحلقك
3. العسل والليمون
يعتبر كل من العسل والليمون رائعين في مكافحة المخاط والبلغم . يمتلئ الليمون بفيتامين C ، مما يعزز الجهاز المناعي.
كذلك العسل مفضل لمن يعانون من البرد لأنه يضيف نكهات إلى كل مشروب و يحتوي العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وكلاهما ممتاز عند مقاومة الاحتقان.
4. الكركم
الكركم يحتوى على عناصر مضادة للالتهابات والسرطان كما يحتوى الكركم على مركبات الكركمين الأكثر فاعلية والتى تعمل كمضاد للبكتيريا.