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مرأة

مجرب وفعال.. ريجيم للتخلص من الوزن الزائد بأقل مجهود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين
التخلص من الكيلوجرامات الزائدة والحصول على جسم مثالي هو حلم كل امرأة، ويمكنك تحقيق هذا الحلم بريجيم مجرب وفعال لتفتيت الدهون يقدمه موقع "برايت سايد"، ويساعدك على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك فى الأسبوع


الإفطار:
3 ملاعق من الفول مع رغيف سن وطبق سلطة خضراء.
أو 3 قطع بطاطس مسلوقة مع سلطة خضراء.

الغداء:
شوربة خضار+3 قطع بطاطس مسلوقة بالليمون والبقدونس مع سلطة خضراء.
أو علبة تونه +طبق سلاطة خضراء

العشاء:
ثمرتان من «البرتقال أو التفاح أو الجوافة أو الكمثرى أو الكيوي».
أو شاي أخضر مع 4 قطع بسكويت دايت.
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