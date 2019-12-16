دينا فؤاد تنشر صورا بصحبة إيمان العاصي وإليسا من حفلها الأخير

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دينا فؤاد بصحبة الفنانة إيمان العاصي، والنجمة إليسا خلال حفلها الغنائي الضخم الجمعة الماضية، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وقدمت إليسا عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"شمس الحرية"، و"أنا وحيدة"، و"سهرنا يا ليل"، وغيرها من الأغاني.



كما أشعلت المسرح بغناء أغنية "نفسي أقوله" وسط تصفيق حاد من الجمهور، حيث قامت بالرقص أثناء غنائها الأغنية على خشبة المسرح.



في السياق نفسه، تستعد إليسا لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة فور الانتهاء من التحضير له، وكان آخر ألبوماتها الغنائية ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني".