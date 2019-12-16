بعد شائعة خلعها الحجاب.. القصة الكاملة لـ شمس البارودي من النجومية إلى إعتزال الفن

أشعلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، السوشيال ميديا منذ عدة أيام، بعد انتشار صور جديدة لها برفقة عائلتها، وذلك بسبب ابتعادها عن عالم الفن والظهور من وقت طويل.



بينما أطلق البعض عدة شائعات تفيد خلع شمس البارودي، الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى، لكنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



وقال زوجها الفنان حسن يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشائعات الماضية لم تؤثر علينا، مشيرًا إلى أن "شمس البارودي" ملتزمة بالحجاب منذ أكثر من 37 سنة ولا صحة لما يروج له البعض ولم تفكر في يوم من الأيام أن تتنازل عن الحجاب وأشار إلى أن شمس البارودي عُرضت عليها برامج بملايين الجنيهات ولكنها رفضت.



بينما كان من المعروف عن شمس البارودي، إنها كانت نجمة من نجوم الصف الاول، ولكنها اختارت أن تبتعد عن عالم الفن، وعن تقديم أي أعمال غير لائقة، وقررت أن ترتدي الحجاب بكامل إرادتها، رغبة منها في التقرب إلى الله.