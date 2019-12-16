تعرف على أسماء حكام مباريات اليوم من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات اليوم /الاثنين/ في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

ويدير جهاد جريشة مباراة طلائع الجيش مع الزمالك، ويعاونه كلًا من يوسف البساطي، ومحمد عزازي، وعلي طلبة حكما رابعا، فيما ويدير محمد معروف لقاء طنطا مع الإنتاج الحربي ويعاونه كل من أحمد شاهين وخالد السيد ،وإسماعيل عبد القادر حكما رابعا.

ويحكم جلال أحمد مواجهة المقاولون العرب ووادي دجلة ويعاونه كل من عادل ماهر وهشام طلب، وعمرو عابدين حكما رابعا، فيما يدير أحمد الغندور مباراة مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندري، ويعاونه كلًا من هاني العراقي ونور سعيد ومصطفى عثمان حكما رابعا.