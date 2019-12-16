لليوم الثاني على التوالي .. القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية للخروج برؤية موحدة لمجابهة التهديدات والعدائيات المواجهة لـ القارة

اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن الأفريقية:

= الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في أفريقيا

= مناقشة الوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال لدعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا

= الاجتماعات تهدف للخروج برؤية موحدة لمجابهة التهديدات والعدائيات التي تواجه قارة افريقيا



اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة هي أحد أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 "1" (ز) من القانون التأسيسي، وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي "وزراء الخارجية".



وتتكون اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة من الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة، أو الشرطة أو الداخلية أو السلطات المعتمدة رسميا من قبل حكومات الدول الأعضاء، ويسبق انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لرؤساء أجهزة الدفاع ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن السلامة والدفاع والشرطة والداخلية من الدول الأعضاء.



كما يسبق اجتماع رؤساء أجهزة الدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لخبراء الدول الأعضاء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية تحضيرا له.



وتقوم اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة، من بين جملة أمور أخرى بما يلي:



= تعزيز نظام الإنذار القاري المبكر.

= تنفيذ سياسة الدفاع والأمن الأفريقية المشتركة.

= تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاعات.



= تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن؛ والشرطة، بما في ذلك تحسين القوة الأفريقية الجاهزة وعناصر التخطيط والعناصر المدنية والعسكرية، وكذلك قدرة الانتشار السريع، والقيام من خلال أجهزة صنع السياسة ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، بتسهيل وتنسيق المؤسسات الشرطية والاستخباراتية والأمنية الأخرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وانتشار الأسلحة غير المشروعة والجريمة السيبرانية والإرهاب.



= تتلقي اللجنة التقارير من مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية /الآليات الإقليمية والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة للنظر فيها.



= أي مهام أخرى قد يسندها إليها المجلس التنفيذي أو المؤتمر "القمة".

= يجوز للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل مؤقتة، عند الحاجة، وتحدد آليتها وتشكيلتها وطريقة سيرها.



ويكتمل النصاب القانوني لدورة اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت، كما يكتمل النصاب القانوني لكل من اجتماعات رؤساء الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والشؤون الداخلية، واجتماع الخبراء واللجان الفرعية أو فرق العمل المؤقتة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بحضور الأغلبية البسيطة.



وتتخذ اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة جميع قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك:



= على المستوى الوزاري بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت

= على مستوى رؤساء أجهزة الدفاع والمسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية والخبراء، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت.

= تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت.

= تُتخذ القرارات أيضا حول تصنيف مسألة ما كمسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاءالتي يحق لها التصويت.

= لا يحول امتناع دول أعضاء يحق لها التصويت دون اعتماد اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة القرارات بالتوافق.

= يجوز لمقدم قرار أو مقدم قرار تعديل سحبه في أي وقت قبل طرحه للتصويت.

= يجوز لأي دولة عضو إعادة تقديم القرار أو التعديل الذي تم سحبه.



تأتى تلك الاجتماعات في إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.



كما تهدف الاجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة افريقيا، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.

انطلقت أمس الأحد، الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال.بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الأفريقي كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للاجتماع على أرضها، مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنيًا ان تثمر نتائج المؤتمر عن دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في اجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالاجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر.وأكد أن مصر تشرف لأول مرة باستضافة الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الإتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الأفريقي بشأن موضوعات الامن والسلام بالقارة الافريقية.وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع وزراء الدفاع.