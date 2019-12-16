شكاوى الناس..مرفق إسعاف أبوتيج بأسيوط يبحث عن طبيب

اشتكى المعتز بالله عبدالنبي موظف من عدم وجود أطباء بمرفق اسعاف أبوتيج بمحافظة اسيوط للحالات الطارئة في ظل دخول مستشفى أبوتيج المركزي خطة التطوير.



وقال المعتز ذهبت صباح اليوم بزوجتي إلى مقر إسعاف أبوتيج والذي من المفترض وجود وحدة طوارئ به نظرا لعدم وجود مستشفى بأبوتيج هذه الفترة ، وكان المطلوب أسعاف زوجتي بجلسة تنفس صناعي، عندما وصلت وجدت الباب نصف مغلق ولم أجد أحد بوحدة الاسعاف، بدأت في طرق الباب بعنف والنداء بأعلى صوت لعل أحد يجيب ولا فائدة.



وتابع: وبعد أكثر من ربع ساعة من الخبط والنداء، خرجت لي من الداخل ممرضة تفتح عينها بصعوبة شديدة ويبدو أنها كانت غارقة في النوم، وبسؤالها عن الطبيب قالت "مفيش دكاترة ده قسم استقبال حوادث "، قلت لها طيب طالما استقبال حوادث مش من باب أولى وجود دكتور، فلم تجب.



وقامت بإعطاءها حقنة وقالت دي هتريحها وروح بها لما يطلع النهار أي مستشفى واكشف عليها، طبعا الحقنة دي لم تفعل شيء.



وطالب المعتز ، وزيرة الصحة بتوفير طبيب بمرفق أسعاف الحوادث بابوتيج نظرا لدخول المستشفى المركزي التطوير ولا يوجد اي مكان لتقديم الخدمة الطبية بالمدينة .



