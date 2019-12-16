هالة زايد لفريق مستشفى إسنا التخصصي: دخلنا منظومة صحية بفكر جديد

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رضا متلقي الخدمة عن الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى إسنا الجديدة التخصصي، قائلة للفريق الطبي: "إحنا دخلنا منظومة جديدة بفكر جديد"، مؤكدة على ضرورة أن يشعر المواطن باختلاف فى أداء وطريقة الخدمة الطبية المقدمة، بما تليق به.



كان ذلك خلال تفقدها المستشفى وبرفقتها المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضي، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضى.



وأكّدت الوزيرة خلال حديثها مع الفريق الطبي بالمستشفى على أنهم سيحصلون على مرتبات مجزية، وفرص تدريبية على أعلى مستوى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



ومستشفى إسنا التخصصي تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.