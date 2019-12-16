ضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك بـ3 مصانع بالقناطر الخيرية

وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية إنه تم التنسيق وعمل لجان مراقبة الأغذية للمرور على جميع أرجاء المحافظة، حيث قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.





شنت لجان مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين.وقد أسفرت الحملة بالمرور على 3 مصانع للمخللات من ضبط 6 أطنان من الأصناف مخلل زيتون أسود وأخضر ومخلل ليمون ومخلل فلفل ومخلل جزر ومخلل لفت، وتبين أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك، حيث يوجد تغير فى الخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات مدونة على العبوات.كما تبين عدم وجود تراخيص لـ 2 من المصانع التي تم المرور عليها، أحدها من مصانع بير السلم ويعمل في مكان داهم على الصحة العامة، وتم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة من عدم وجود تراخيص للعمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بقطاع الأغذية ونقص الاشتراطات الصحية لأماكن تداول المنتجات الغذائية.