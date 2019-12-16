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مرأة

ماذا يحدث عند وضع ورق الجوافة على الشعر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:00 م
ماذا يحدث عند وضع
ماذا يحدث عند وضع ورق الجوافة على الشعر
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اسماء محمد
يساعد أوراق الجوافة وزيت جوز الهند للشعر المجعد يساعد زيت جوز الهند عند استخدامه مع أوراق الجوافة في مكافحة تجعد الشعر غير الضروري في شعرك ويجعله أكثر قابلية للإدارة، كما أن ورق الجوافة لها قدرة على جعل الشعر أكثر قوة ونعومة.

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الشعر مما يضطرهم للاسراف فى استخدام مكواة الشعر ومستحضرات الفرد لجعل الشعر ناعما.

نقدم لكم طريقة استخدام ورق الجوافة فى تنعيم الشعر المجعد وجعله أكثر تألقا وجمالا وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات وصفة ورق الجوافة:
حفنة من أوراق الجوافة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة استخدام وصفة ورق الجوافة:
- اطحني بعض أوراق الجوافة مع بعض زيت جوز الهند وجعلها في عجينة.
- ضعيه على شعرك وضعه على قبعة الدش.
- اتركي المزيج على شعرك لنصف ساعة. اغسليه باستخدام الشامبو والبلسم العادي.
- كرريه مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة

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