نبش قبر الزعيم النازي الشهير بـ"الجزار" في برلين دون معرفة الأسباب .. صور

نبش مجهولون قبر الزعيم النازي سيئ السمعة "راينهارد هايدريش"، بشكل غامض في برلين.
وكان هيدريش ، الذي ساعد في التخطيط للهولوكست وأطلق عليه اسم "جزار براج" بسبب وحشيته في تشيكوسلوفاكيا المحتلة ، دُفن في العاصمة الألمانية بعد اغتياله عام 1942.
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يتم وضع أي علامة على قبر الجزار النازي كما يوصف منذ نهاية الحرب ، ولكن تم العثور على مقبرته مفتوحة الأسبوع الماضي من قبل موظف المقابر.
وقالت شرطة برلين إن الدافع وراء فتح مقبرة الزعيم النازي غير واضح لأنه لم تتم إزالة أي عظام من المقبرة.
وأفادت الشرطة أن القبر "حفر في الليل بين الأربعاء والخميس الماضي ، حيث تم فتح تحقيق بتهمة الإخلال بمكان الدفن.
كان هايدريش ثالث قائد ألمانيا النازية بعد هتلر وهاينريش هيملر، وتم ترشيحه لقسوته حتى داخل النخبة النازية.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم وضع أي علامة على قبر الزعيم النازي تشير إلى هويته حتى لا يصبح ضريحًا لمحبي الفكر النازي.
وكان هيدريش ، الذي ساعد في التخطيط للهولوكست وأطلق عليه اسم "جزار براج" بسبب وحشيته في تشيكوسلوفاكيا المحتلة ، دُفن في العاصمة الألمانية بعد اغتياله عام 1942.
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يتم وضع أي علامة على قبر الجزار النازي كما يوصف منذ نهاية الحرب ، ولكن تم العثور على مقبرته مفتوحة الأسبوع الماضي من قبل موظف المقابر.
وقالت شرطة برلين إن الدافع وراء فتح مقبرة الزعيم النازي غير واضح لأنه لم تتم إزالة أي عظام من المقبرة.
وأفادت الشرطة أن القبر "حفر في الليل بين الأربعاء والخميس الماضي ، حيث تم فتح تحقيق بتهمة الإخلال بمكان الدفن.
كان هايدريش ثالث قائد ألمانيا النازية بعد هتلر وهاينريش هيملر، وتم ترشيحه لقسوته حتى داخل النخبة النازية.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم وضع أي علامة على قبر الزعيم النازي تشير إلى هويته حتى لا يصبح ضريحًا لمحبي الفكر النازي.