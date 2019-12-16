ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نبش قبر الزعيم النازي الشهير بـ"الجزار" في برلين دون معرفة الأسباب .. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
نبش مجهولون قبر الزعيم النازي سيئ السمعة "راينهارد هايدريش"، بشكل غامض في برلين.

وكان هيدريش ، الذي ساعد في التخطيط للهولوكست وأطلق عليه اسم "جزار براج" بسبب وحشيته في تشيكوسلوفاكيا المحتلة ، دُفن في العاصمة الألمانية بعد اغتياله عام 1942.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لم يتم وضع أي علامة على قبر الجزار النازي كما يوصف منذ نهاية الحرب ، ولكن تم العثور على مقبرته مفتوحة الأسبوع الماضي من قبل موظف المقابر.

وقالت شرطة برلين إن الدافع وراء فتح مقبرة الزعيم النازي غير واضح لأنه لم تتم إزالة أي عظام من المقبرة.

وأفادت الشرطة أن القبر "حفر في الليل بين الأربعاء والخميس الماضي ، حيث تم فتح تحقيق بتهمة الإخلال بمكان الدفن.

كان هايدريش ثالث قائد ألمانيا النازية بعد هتلر وهاينريش هيملر، وتم ترشيحه لقسوته حتى داخل النخبة النازية.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم وضع أي علامة على قبر الزعيم النازي تشير إلى هويته حتى لا يصبح ضريحًا لمحبي الفكر النازي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. شريف عارف: كتائب الإخوان كانت جزءا من الجيش النازي.. فيديو

لشعورهم بالذنب | تحويل منزل هتلر فى النمسا لـ مركز شرطة | شاهد

رجل أعمال لبناني يمنح إسرائيل بعضا من مقتنيات هتلر

ترشيحاتنا

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

قرينة الرئيس تلتقي والدة الطفل زين.. وتؤكد: قدمت الحب والدعم لصغيرها في رحلته الصعبة

أخبار الرياضة | ترتيب جدول الدوري بعد هزيمة الزمالك | وحقيقة استقالة ميدو

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

فولة واتقسمت نصين.. شاهد| إطلالة رضوى الشربيني وابنتيها

شاب متهور يفجر سيارته بالخطأ بسبب سيجارة.. وهذا ما حدث له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها