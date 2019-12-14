صور نادرة لحظة انتحار أتباع هتلر بعد الهزيمة في الحرب الثانية .. شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا نادرة لأتباع هتلر بعد انتحارهم فور هزيمته في الحرب العالمية الثانية خوفًا من البطش بهم ومعاقبتهم على فكرهم النازي.



وتوضح إحدى الصور انتحار 3 أشخاص داخل مكتب، في مشهد انتحار جماعي فور سماع أنباء هزيمة هتلر.



وأفادت الصحيفة أن المنتحرين قاموا بابتلاع كبسولات السيانيد السامة في هذا اليوم في أبريل عام 1945 وقتلوا أنفسهم بدلًا من اعتقالهم وهم على قيد الحياة من قبل القوات الأمريكية التي كانت تحاصر مدينة لايبزيج .



والتقط هذه الصور مصور الحرب الشهير مارجريت بورك وايت عندما وصل إلى قاعة مدينة مع الأمريكيين المنتصرين.

