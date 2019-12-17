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توك شو

شاهد.. رئيس الوزراء يجلس على مقهى في شرم الشيخ

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
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توك شو
ترجل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة، في المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أيام من تواجده بأحد الأسواق الشعبية في مدينة أسوان، بصحبة عدد من الوزراء.

واستقر رئيس الحكومة على أحد المقاهي بـ"سوهو سكوير" بصحبة عدد من الوزراء، عقب انتهاء اليوم قبل الأخير، من منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شارك فيه آلاف الشباب من عدة دول.

واحتفى المواطنون برئيس الوزراء، وطلبوا منه التقاط صور تذكارية وسط ترحيب من مدبولي.

رافق "مدبولي"، خالد عناني وزير الآثار، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، و هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.
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