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حوادث

فحص 27 سيارة مهملة في حملة مكبرة بشوارع المنوفية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
حملات امنية
حملات امنية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة مرور المنوفية لفحص السيارات المهملة بشوارع المحافظة.

حيث تم فحص 15 سيارة مهملة بمدينة منوف عن طريق الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم سلبيتها وتم إبلاغ أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما شملت الحملة مدينة بركة السبع حيث تم فحص 12 سيارة مهملة وتم الكشف عنها وتبين عدم سرقتها وتم إبلاغ ملاكها.

فيما أكد مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف ويومي لفحص السيارات المهملة بالشوارع لعدم استخدامها في الأعمال الارهابية.
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