تطور جديد فى موعد نشر صفقة القرن| تفاصيل

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، سبب تأجيل خطة التسوية الأمريكية والمعروفة إعلاميًا بـ صفقة القرن.



ورفض الكونجرس الأمريكي مؤخرًا طلبًا من البيت الأبيض للحصول على 175 مليون دولار للترويج لما يسمى بـ"صفقة القرن" في الشرق الأوسط.



ويعتبر قرار الكونجرس علامة أخرى على أنه من غير المتوقع نشر "صفقة القرن" في أي وقت قريب، في ضوء الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل، بحسب صحيفة "هآرتس".



وذكرت الصحيفة أنه كان من المقرر نشر "صفقة القرن" خلال عام 2019، ولكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا بسبب إعادة انتخابات الكنيست.



ووفقا لـ"هآرتس"، طلبت الإدارة الأمريكية في شهر مارس من الكونغرس تخصيص 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق دبلوماسي"، وخططت لتقديم الحوافز المالية للسلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات حول الخطة.



وتأمل الإدارة أنه في حالة رفض الفلسطينيون مناقشة "خطة السلام"، يمكن استخدام الميزانية الخاصة لمكافأة الدول في العالم العربي التي توافق على اتخاذ مبادرات دبلوماسية تجاه إسرائيل حسب ما ذكرت "هآرتس".