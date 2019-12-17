لإعادة الانضباط وفرض النظام.. توجيهات مهمة في اجتماع مجلس محافظة السويس



وأكد محافظ السويس على الاجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديرية الشباب والرياضة بالاستعداد الجاد لاستقبال الحدث الرياضي العالمي ماراثوان زايد الخيري يوم 27 ديسمبر الجاري بالسويس بمشاركة 10 الاف متسابق .

قدّم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، التهنئة للواء رجب عبد العال، مدير الأمن، لتوليه مديرية أمن السويس، مؤكدًا أنه بدأ بداية طيبة في بث الأمن والأمان وعودة الانضباط والنظام وتنفيذ القانون.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس برئاسة محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار، مساعد مدير الأمن، والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء الاحياء وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.وفي الاجتماع طلب المحافظ من القيادات التنفيذية سرعة إنجاز الأعمال والمشروعات من أجل أن تعود السويس كسابق عهدها، مؤكدًا على أن السويس خلال الفترة القادمة ستصل إلى أعلى المراكز.وأكد صقر على رئيس جهاز المشروعات ضرورة إجراء دراسة لتخصيص الموتوسيكلات المجهزة بديلًا لعربات الكارو والتأكيد على الأجهزة التنفيذية والأحياء بمنع وجود عربات الكارو نهائيًا بشوارع السويس.وقرر صقر عرض محطة لتسمين الماشية بالجناين لصالح شباب السويس لتوفير فرص عمل من خلال اقامة المشروعات لدعم الثروة الحيوانية بالسويس.وقدم محافظ السويس الشكر لإحدى الشركات على دعمها لإدارة الحماية المدنية ببعض المعدات والأدوات المستخدمة في العمل كما وجه شكر لمجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس على المشاركة المجتمعية مع المحافظة.وأعطى صقر توجيهات للشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بسرعة البدء في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بعمارات تطوير العشوائيات بمدينة العبور بحي الاربعين ، مكلفًا مديرية الطرق بإعادة الشيء لأصله وترميم الطريق بعد الانتهاء من أعمال الحفر بمدينة العبور.وأعلن المحافظ عن إقامة محطة صرف صحي لمنطقة الجبلايات وخطوط طرد تبدأ من منطقة حوض الدرس بحي السويس إلى منطقة برك الأكسدة بحي عتاقة لخدمة أكثر من 50 % من المدن السكنية بالسويس ، مشيرًا إلى أن هذا القرار نتيجة لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة السويس .واشار الي انه تم توفير الدعم اللازم لرفع كفاءة وصيانة محطات الصرف الصحي على مستوى السويس بالإضافة إلى تكليف الشركات المنفذة بالقيام بأعمال صيانة لهذه المحطات لمدة 10 سنوات ، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية في مجال الصرف الصحي بالسويس ، وطلب صقر من الشركة القابضة عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لكيفية تشغيل هذه المحطات لتحسين الأداء ، كما أكد المحافظ علي ان هناك تحسين مياه الشرب بالسويس من خلال دعم وصيانة محطات المياه بالمحافظة.وخلال اجتماع المجلس التنفيذي أكد المحافظ إننا نبذل الجهد من أجل ضم السويس كافة داخل الاحوزة العمرانية ، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبًا العمل في إنشاء محطات صرف صحي لقرى شباب الخريجين من عدد 18 منطقة محرومة .وأكد المحافظ أيضًا على مدير هندسة الري باستمرار أعمال التطهير ومتابعة ترعة السويس بصفة مستمرة والتأكيد علي الوصول إلى المنسوب المناسب للمياه بالترعة .وطلب صقر من رئيس قطاع شركة كهرباء القناة بالسويس بالاستمرار في توصيل الكهرباء لمدينة السلام والاستمرار في أعمال تغطية وتغيير الكابلات المتهالكة والمكشوفة ، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض 50% من قيمة مقايسة توصيل الكهرباء ، مؤكدا علي قطاع الكهرباء بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين للتسهيل عليهم وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتركيب عداداتهم .وكلف محافظ السويس مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإزالة المخالفات العشوائية في توصيل الكهرباء من قبل بعض المواطنين وعمل محاضر للمخالفين وسارقي التيار الكهربي.وشدد المحافظ على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة بسرعة استكمال مراجعة وتغيير أغطية بالوعات الصرف المتهالكة والمسروقة على مستوى الأحياء بالتنسيق مع الأحياء وتكثيف العمل للحفاظ على أرواح المواطنين.كذلك أكد المحافظ على الشركة القابضة تشغيل محطة الصرف الصحي الحسني والكراني بمنطقة الجناين لخدمة أهالي المنطقة خلال أسبوع والتواصل مع المواطنين للتوصيل على الشبكة والتسهيل عليهم تمهيدًا لافتتاح المحطة رسميًا.وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم بإنهاء أعمال والتنسيق مع الطرق والصرف الصحي لتمهيد الطريق لمحطة مياه أبو عارف التي يتم تطويرها لتحسين الأداء في مجال مياه الشرب.