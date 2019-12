إبداع المصريين في منتدى شباب العالم.. كيف تتحول للفرعون الأقرب لك في 10 ثوان.. فيديو

شهدت فعالية "Freedom. E" في منتدى شباب العالم، العديد من الأفكار المبتكرة التي قدمها الشباب المصري، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الحضور من مختلف الجنسيات.





ومن بين تلك الأفكار كانت "which pharoh are you" "أي فرعون أنت"، حيث يقف الشخص أمام شاشة ليجيب عن الأسئلة التي تظهر عليها، من ثم تلتقط له الكاميرا المثبتة أعلاها صورة له، بعد ذلك يستلم صورته كأحد ملوك الفراعنة، خلال ثوان.





وقال أحمد هاني، مسئول بالتسويق وخدمة العملاء في شركة "Smart zen" للحلول التكنولوجية، إن التذكارات والصور هي أكثر الأشياء التي تبقى مع الضيوف بعد عودتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت من هذا المنطلق.





والتقطت عدسات "صدى البلد" تفاعل الحضور من مختلف الجنسيات، مع اللعبة.