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أخبار البلد

إبداع المصريين في منتدى شباب العالم.. كيف تتحول للفرعون الأقرب لك في 10 ثوان.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:11 م
صدى البلد
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من شرم الشيخ: حسام رضوان - كريم جمال
شهدت فعالية "Freedom. E" في منتدى شباب العالم، العديد من الأفكار المبتكرة التي قدمها الشباب المصري، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الحضور من مختلف الجنسيات.

ومن بين تلك الأفكار كانت "which pharoh are you" "أي فرعون أنت"، حيث يقف الشخص أمام شاشة ليجيب عن الأسئلة التي تظهر عليها، من ثم تلتقط له الكاميرا المثبتة أعلاها صورة له، بعد ذلك يستلم صورته كأحد ملوك الفراعنة، خلال ثوان.

وقال أحمد هاني، مسئول بالتسويق وخدمة العملاء في شركة "Smart zen" للحلول التكنولوجية، إن التذكارات والصور هي أكثر الأشياء التي تبقى مع الضيوف بعد عودتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت من هذا المنطلق.

والتقطت عدسات "صدى البلد" تفاعل الحضور من مختلف الجنسيات، مع اللعبة. 

وأوضح أحمد هاني أن الأسئلة تختبر معلومات المشاركين عن الحضارة الفرعونية، ومن خلال الإجابات تتحدد الشخصية الفرعونية الأقرب للشخص، بحسب قواعد بيانات استخدمت خلال تصميم اللعبة.
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