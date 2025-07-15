إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شخص بطلقين ناريين في الفخذين، وآخر بجرح رضي بفروة الرأس، نتيجة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم:" الطرف الأول:" حسن ع. ح. أ. ب 30 عامًا عامل مصابًا بطلقين ناريين بالفخذين، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة".

"عصمت ح. أ. ب 54 عامًا عامل، عم الأول مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي- والد المصاب الأول، يبلغ من العمر 58 عامًا، عامل".

الطرف الثاني:" محمد ع. م. أ 34 عامًا سائق- حسن أ. أ. ع 18 عامًا طالب، نجل عمومة الأول من الطرف الثاني".

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية، وتم ضبطهم جميعًا، كما تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة المتهم الأول من الطرف الثاني.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالسب والضرب، وقيام المتهم الأول من الطرف الثاني بإطلاق النار وإحداث إصابة المصاب الأول من الطرف الأول، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.