كوكتيل سموم.. المشدد لحلاق لحيازته أقراصا مخدرة وهيروين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، حلاقا بـالسجن المشدد 5 سنوات وذلك لاتهامه بحيازة اقراص مخدرة وكمية كبيرة من الهيروين المخدر فى المرج.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهم م.ح حلاق، خلال أمر الإحالة تهمة حيازة المخدرات، بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيا .



بداية الواقعة كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج معلومات تفيد بقيام المتهم بحيازة وترويج الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة، لضبط المتهم متلبسا.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1000 قرص مخدر ترامادول، وكمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبلغ 2600 جنيه.



وبمواجهة المتهم اعترف بحوزته المخدرات بقصد ترويجها على عملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تجارته.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.