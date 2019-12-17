اتحاد العمال يبحث تطوير الجامعة العمالية ومشروع الأكاديمية التكنولوجية

عقد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا مع خبراء التعليم الفنى لدراسة الرؤية المستقبلية لتطوير الجامعة العمالية وإنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر.



جاء ذلك بحضور الدكتور زهير عمر عمورة، رئيس شركة جلوبال إنفست الدولية الذى أبدى رؤيته فى المشروعات الفنية والهندسية للجامعة العمالية والتكنولوجية.



استعرض الاجتماع الذى حضره السعيد النقيب وعبد المنعم الجمل نائبا رئيس الاتحاد العام والمدير العام للمؤسسة الثقافية العمالية والأمين العام للجامعة العمالية الوضع الحالى للاكاديمية بمدينة نصر، من حيث الإنشاءات والتجهيزات حسب الدراسات الاستشارية والاتفاق على تشكيل الفريق التنفيذى لمشروع الأكاديمية وعدد الكليات المطلوب إنشاؤها كمرحلة اولى وكيفية اختيار رئيسا للجامعة والفريق العلمى والادارى المعاون وفقا لما هو متبع بالجامعات التكنولوجية الاخرى.



