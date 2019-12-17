شوط أول سلبي بين إنبي والمصري فى الدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.



ويسعى فريق إنبي بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان لمواصلة صحوته في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد أن حقق انتصارين في آخر مواجهتين بالمسابقة على حساب الجونة والزمالك.



على الجانب الآخر يطمح المصري البورسعيدي، الذي يقدم نتائج سيئة، في مسابقة الدوري هذا الموسم، لخطف الثلاث نقاط، لتحسين وضعه في جدول الترتيب.



ويحتل المصري المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الـ 13.