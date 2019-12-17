ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوط أول سلبي بين إنبي والمصري فى الدوري الممتاز

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:02 م
إنبي والمصري
إنبي والمصري
Advertisements
محمد رشاد
انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.

ويسعى فريق إنبي بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان لمواصلة صحوته في مسابقة الدوري، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد أن حقق انتصارين في آخر مواجهتين بالمسابقة على حساب الجونة والزمالك.

على الجانب الآخر يطمح المصري البورسعيدي، الذي يقدم نتائج سيئة، في مسابقة الدوري هذا الموسم، لخطف الثلاث نقاط، لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل المصري المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الـ 13.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوط أول سلبي بين طنطا وطلائع الجيش

شوط أول سلبي بين روما وبريشيا في الدوري الإيطالي

شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الدوري

الدوري المصري.. كارت أحمر مبكر لـ3 مدربين.. واثنين فى مرمى نيران الإقالة

شوط أول بلا أهداف بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الدوري المصري

ميلان يسعى لمواصلة صحوته بالدوري الإيطالي على حساب بولونيا

ترشيحاتنا

خناقة وطرد رضا عبدالعال| ملخص فوز غزل المحلة على البلدية

الأندومي ومرقة الدجاج تسبب السرطان | 10 تصريحات لـ هاني الناظر تثير ضجة على السوشيال

بعد إيقافه 6 مباريات .. التاريخ الأسود لـ إبراهيم حسن في الكرة المصرية

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

حكم الاختصار في الصلاة على النبي بـ (ص)

محمود علاء كارثة.. أقسى ردود المحللين على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل