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بين الناس

أم لـ وزارة الصحة: يوسف يحتاج زراعة رئة ليعود للحياة .. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يوسف أحمد 10 سنوات ابن مدينة طلخا بالمنصورة، قبل 6 أشهر كانت حياته وأسرته مليئة بالسعادة والحيوية، الجميع يحسده على تفوقه الدراسي وجمال الوجه والخلق، لتشاء الأقدار أن تنقلب حياة الأسرة الصغيرة رأسا على عقب، في إبريل الماضي بعد سقوطه فجأة مغشيًا عليه وظهور زرقة بالأطراف شخصت في البداية أنها ضعف في عضلة القلب.

وتقول والدته شيماء سعد السيد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد" : دخلت في دوامة، فبعد علاج لشهرين وحجز بالمستشفى دون تقدم، أجريت أشعة رنين على الصدر أظهرت أنه يعاني أيضًا من تليف بالرئتين، مضيفة أنه يعيش على جهاز الأكسجين، وأنه حجز بالمستشفى للعلاج عدة مرات وأخذ جرعات علاجية لتقوية المناعة، إلا أن التشخيص الأخير، أكد أنه لا يوجد علاج لحالته إلا بإجراء عملية زراعة للرئتين في الخارج.

وناشدت الأم، أهل الخير والمسئولين لمساعدتها وتوفير علاج لابنها

للتواصل مع الحالة على رقم: 01013346465

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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