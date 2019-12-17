رئيس النواب الليبي: الرئيس السيسي أكد دعمه لنا حتى تحرير البلاد من الإرهاب

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد وقوفه إلى جانب مجلس النواب حتى تحرير ليبيا من الإرهابيين.





وأضاف عقيلة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا: "سنكرر مطالبنا بعدم الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومته".





وتابع: "أكدت لغسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن من يحكم ليبيا يجب أن يأتي عن طريق الليبيين".





وأعلن عقيلة عن إجراءات جديدة سيتم إتخاذها في ليبيا، للانتقال بالبلاد من مرحلة إلى مرحلة أخرى.





وقال: "مستمرون في الحرب على الجماعات الإرهابية ولن نقبل بوقف إطلاق النار معهم".



