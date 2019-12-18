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منوعات

بـ 10000؟.. يا بلاش | بيع أجزاء من كسوة الكعبة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
كسوة الكعبة
كسوة الكعبة
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نهى حمدي
يتمنى المسلمون لو كان بإمكانهم أن يصطحبوا معهم جزءًا من الكعبة إلى بلدانهم بعد انتهاء الشعائر المقدسة، ولكن الأمنية حوّلها آخرون إلى حقيقة مُزيفة، حيث اتجه عدد إلى بيع قطع مقلدة من كسوة الكعبة على أنها حقيقية، وذلك بمبالغ طائلة. 

ويقوم نحو 20 شخصًا بتفصيل كسوة الكعبة وبيعها للناس والمعتمرين والحجاج بمبالغ باهظة تصل إلى عشرات الآلاف مقابل قطعة من ربع متر، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الباعة يتخذون من أحد الشقق مكانًا لتفصيل كسوة الكعبة وتطريزها بالآيات القرآنية مشابهة تمامًا للكسوة الحقيقية للكعبة حتى لا يمكن التفرقة بينهما.

وأكدت أن القائمين على هذا الأمر، يمارسون الغش على المشترين، بأن ما يبيعونه جزءا من كسوة الكعبة القديمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة السعودية ألقت القبض على هؤلاء العمال الـ 20، وسيدة وطفل، يحملون الجنسية البرماوية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، وينتظرون الحكم عليهم.
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