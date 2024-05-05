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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: حكومة نتنياهو باتت مرفوضة وهناك اتجاه عام داخل إسرائيل لإنهاء الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن تل أبيب تتعامل بتجاهل تام مع القانون الدولي والمجتمع الدولي أو حتى الاتفاقات التي هي جزء منها مثل اتفاقية جينيف لحماية المدنيين التي تتجاهلها تماماً.

وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تتعامل بفوقيه حيث أنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، وأنها لا يمكن أن تحاسب، موضحة أن رد فعلها على مذكرة الجنائية الدولية كان بنفس منطق الفوقية، وذلك بمنع الجنائية الدولية من إصدار مذكرة بحق إعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع ورئيس الأركان.


وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر، أن بنيامين نتنياهو، يعرقل الوصول إلى صفقة أو الاتفاق على وقف إطلاق النار، موضحة أنه استبعد بعض الوزراء من مجلس الحرب في اجتماعه الأخير، حيث أن مجلس الحرب أعطى الضوء الأخضر للمقترح المصري، لافتة إلى أن حكومة نتنياهو باتت مرفوضة وهناك تجاه عام داخل إسرائيل لإنهاء حالة الحرب.
 

 

نتنياهو إسرائيل الحرب حكومة نتنياهو تل أبيب القاهرة الإخبارية

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