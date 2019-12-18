ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ جاكيت جلد أحمر.. سمية الخشاب تظهر بإطلالة أنيقة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت جلد طويلا باللون الأحمر، وبنطلون أسود مما أظهر جسمها رشيقًا.

واعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا متناسقًا مع إطلالتها.

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

وتشارك مسرحية يا «تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.

وتعد مسرحية يا «تصيب يا تخيب» أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورا البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
بـ جاكيت جلد أحمر.. سمية الخشاب تظهر بإطلالة أنيقة
Advertisements

ترشيحاتنا

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه .. أستون فيلا يطرد ليفربول من كأس الرابطة بخماسية نظيفة

نهتم بالمرأة إلى آخر مدى .. الرئيس السيسي يستجيب لطلب عزة مصطفى.. فيديو

شاهد أخطر شجرة كريسماس في العالم| فيديو وصور

قلبك بحر مالح.. جوهرة تثير الجدل برقصة جديدة على تيك توك بعد إخلاء سبيلها.. شاهد

هاني حتحوت يكشف: غياب 4 نجوم من الأهلي عن مباراة الإسماعيلي غدًا.. فيديو

دراسة صادمة.. الفلفل الحار يساعد في زيادة الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح