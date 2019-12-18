بـ جاكيت جلد أحمر.. سمية الخشاب تظهر بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.





وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت جلد طويلا باللون الأحمر، وبنطلون أسود مما أظهر جسمها رشيقًا.





واعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا متناسقًا مع إطلالتها.





وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.





وتشارك مسرحية يا «تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.



