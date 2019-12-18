التنظيم والإدارة يقدم الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلية تمهيدا لبدء تحديث الملف الوظيفي بها

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بتقديم الدعم الفني لمحافظة الإسماعيلية، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا والذي ينفذه الجهاز، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني لكافة أجهزة الدولة.





وقام الجهاز بإيفاد عدد من المسئولين به إلى المحافظة للمشاركة في الاجتماع الذي عقده الديوان العام بحضور مدير عام التدريب ومسئول الموارد البشرية بالديوان وكذا مدير مديرية التنظيم والإدارة ومسئولي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بمديريات الخدمات بالمحافظة.





وخلال الاجتماع عرض وفد الجهاز لأهمية مشروع تحديث الملف الوظيفي والذي يهدف إلي الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما يهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.





كما عرض الوفد آلية العمل والتى تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، وذلك تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.





من الجدير بالذكر أن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواووين الوزارات، ويقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم عدد من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ومن المقرر أن يبدأ لاحقا العمل في المرحلة الثالثة في المحافظات.





كما قام الجهاز بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول laptop وماسح ضوئي scanner و"APN (Access point name)"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وسيوالي لاحقا تسليم الجهات التى تم انتهاء تحديث بيانات موظفيها.



