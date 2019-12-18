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محافظات

شاهد حمادة هلال يدعم الأثاث الدمياطى على التيك توك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
قام الفنان حمادة هلال بمشاركة فيديو لدعم الاثاث الدمياطى عبر تطبيق التيك توك ، وذلك في اطار الحملة الاعلانية المجانية لدعم الاثاث الدمياطى بعد أن أطلقت الغرفة التجارية بدمياط فعاليات الجمعه البيضاء بدمياط ( Damietta white friday ) أثاثك دمياطى.

نشر حماده هلال مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، لدعم الصناعة الوطنية فى مدينة دمياط للأثاث، وقال انزل واشتري أثاثك من دمياط انزل دمياط وادعم المنتج المصري.

مطالبا المصريين داخل مصر وخارج مصر بدعوة العالم للمجئ الى القاهرة وزيارة محافظة دمياط وشراء الاثاث الدمياطى وزيارة مصيف رأس البر.

كانت قد أطلقت الغرفة التجارية بدمياط فعاليات الجمعه البيضاء والتى تصل التخفيضات بها على جميع المعروضات الى 25% وتصل الى 40% وتبدأ فى النصف الثانى من ديسمبر وحتى الجمعة الأولى من يناير 2020 وستكون الجمعه البيضاء أيام، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع والذى يستهدف الترويج لمنتجات الأثاث الدمياطى ومنجات الالبان والحلويات وكذلك الفنادق براس البر، من خلال العديد من الخصومات والعروض ،الأمر الذى يستهدف إنعاش سوق الأثاث بدمياط خاصة والسوق التجارى عامة.
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