والدة المعتقلة الإسرائيلية في روسيا: أعتقد أن نتنياهو سينجح في إعادتها

قالت والدة المعتقلة الإسرائيلية في روسيا نعما يسسخار، المعتقلة في روسيا على ذمة قضية حيازة مخدرات، إنها تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينجح في إعادة ابنتها إلى إسرائيل.



ونقلت القناة 7 العبرية عن والدة يسسخار قولها: "ليس لدي أدني شك في أن نتنياهو يعمل من أجل إعادة نعما إلى إسرائيل".



وأشارت إلى أن ابنتها ستعرض على المحكمة غدًا، الخميس، وسيتخذ قرارا، لكنها تأمل في أن يتم إطلاق سراحها.



واحتجزت السلطات الروسية ليلة كاملة؛ ٨ من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين في مطار موسكو.



وأفادت القناة ١٢ العبرية، بأن أولئك المحتجزين يعملون في كبرى الشركات الإسرائيلية وكانوا في زيارة لروسيا، حيث تم احتجازهم واستجوابهم في غرفة داخل المطار، لليلة كاملة.



وبحسب القناة، فإن أولئك المحتجزين يعملون في كبرى الشركات الإسرائيلية وكانوا في زيارة لروسيا، حيث تم احتجازهم واستجوابهم في غرفة داخل المطار، لليلة كاملة.



ووفقًا للقناة، فإنه تم إجراء التحقيق على أساس أن ليس لديهم تأشيرة "عمل" على الرغم من أنهم زاروا موسكو مرات عديدة سابقًا دون أي شرط من هذا القبيل.



وفي نهاية احتجازهم واستجوابهم، تم ترحيلهم إلى تل أبيب على متن طائرة متوجهة إلى مطار بن غوريون.