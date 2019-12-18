للحفاظ على الثروة الحيوانية.. تحصين 90 ألف رأس ماشية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في الـ 23 نوفمبر الشهر الماضي، وتستمر على مدار شهر كامل بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وكشف التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تحصينها بلغ 90 ألفا و143 رأسا، بواقع 76 ألفا و 776 من الأبقار، و12 ألفا و464 من الجاموس، و778 من الأغنام، و125 من الماعز وذلك (منذ بداية الحملة وحتى أمس الثلاثاء )، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.



وأكد المحافظ على أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإقبال على تحصين الماشية ، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية،من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.



وشدد على ضرورة استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.